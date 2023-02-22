Matty Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matty Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matty Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matty Smith 13 Mart 1997 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matty Smith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Matty Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matty Smith'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Matty Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matty Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matty Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matty Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2016 yılında Dundee United

13 Ocak 2017 yılında Montrose

14 Mayıs 2017 yılında Dundee United

15 Ağustos 2019 yılında Cove Rangers FC

5 Ocak 2020 yılında Dundee United

31 Ocak 2020 yılında Waterford FC

13 Ocak 2021 yılında St. Pat's

31 Ocak 2022 yılında Derry City

28 Temmuz 2022 yılında Shelbourne

30 Kasım 2022 yılında Derry City

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne

Matty Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matty Smith şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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