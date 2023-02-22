Matty Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matty Smith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matty Smith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matty Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matty Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matty Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matty Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matty Smith 13 Mart 1997 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Smith şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matty Smith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Matty Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matty Smith'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Matty Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matty Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Matty Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matty Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2016 yılında Dundee United

13 Ocak 2017 yılında Montrose

14 Mayıs 2017 yılında Dundee United

15 Ağustos 2019 yılında Cove Rangers FC

5 Ocak 2020 yılında Dundee United

31 Ocak 2020 yılında Waterford FC

13 Ocak 2021 yılında St. Pat's

31 Ocak 2022 yılında Derry City

28 Temmuz 2022 yılında Shelbourne

30 Kasım 2022 yılında Derry City

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne

Matty Smith kimdir

Matty Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matty Smith şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fairmuir, Dundee United Social, Aberdeen FC, Celtic FC, St.Johnstone FC (2007-2014), Dundee United FC (2014-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matty Smith nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Lucas Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Boutsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Boutsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Boutsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Boutsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darragh Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darragh Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi