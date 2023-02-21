Matus Lacko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Lacko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Lacko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Lacko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Lacko 12 Nisan 1987 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Lacko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Lacko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matus Lacko'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matus Lacko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Lacko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Lacko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Lacko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında 1.SC Znojmo

1 Temmuz 2015 yılında Zbrojovka Brno

1 Ocak 2017 yılında SC Retz

12 Temmuz 2017 yılında 1.SC Znojmo

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava

Matus Lacko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Lacko şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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