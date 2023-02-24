Matyas Katona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Katona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Katona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Katona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Katona 30 Aralık 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Katona Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Matyas Katona, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matyas Katona'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matyas Katona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Katona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Katona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Katona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2018 yılında Újpest U19

1 Ocak 2019 yılında Újpest II

1 Ocak 2020 yılında Újpest FC

14 Şubat 2023 yılında Fehérvár

Matyas Katona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Katona şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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