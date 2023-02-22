Matyas Kodydek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Kodydek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Kodydek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Kodydek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Kodydek 7 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Kodýdek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Kodydek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Kodydek'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matyas Kodydek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Kodydek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Kodydek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Kodydek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2020 yılında Vik. Plzen B

25 Temmuz 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B

Matyas Kodydek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Kodydek şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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