Matyas Tajti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Tajti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Tajti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Tajti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Tajti 2 Haziran 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Tajti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Matyas Tajti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Matyas Tajti'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matyas Tajti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Tajti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Tajti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Tajti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2013 yılında Videoton U17

8 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2016 yılında A. Malagueño

20 Temmuz 2018 yılında Diósgyőr

2 Eylül 2019 yılında Zaglebie Lubin

11 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

Matyas Tajti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Tajti şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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