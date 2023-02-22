Matyas Vachousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vachousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matyas Vachousek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matyas Vachousek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matyas Vachousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vachousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matyas Vachousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vachousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Vachousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Vachousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Vachousek 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Vachoušek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Vachousek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice B futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matyas Vachousek'nin FK Teplice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matyas Vachousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Vachousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Matyas Vachousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Vachousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Teplice B

26 Temmuz 2022 yılında Varnsdorf

8 Şubat 2023 yılında Teplice B

Matyas Vachousek kimdir

Matyas Vachousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Vachousek şuan FK Teplice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Junior Teplice (2010 - 2013)
FK Teplice (2013 - 2017)
FC Chomutov (2017 - 2018)
FK Teplice (2018 - 2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matyas Vachousek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Daniel Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Hrdlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrdlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Hrdlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrdlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Omasta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Omasta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Omasta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Omasta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi