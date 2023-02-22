Matyas Vachousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vachousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Vachousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Vachousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Vachousek 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Vachoušek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Vachousek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice B futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matyas Vachousek'nin FK Teplice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matyas Vachousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Vachousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Vachousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Vachousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Teplice B

26 Temmuz 2022 yılında Varnsdorf

8 Şubat 2023 yılında Teplice B

Matyas Vachousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Vachousek şuan FK Teplice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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