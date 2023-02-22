Maurice Chigozie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Chigozie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maurice Chigozie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maurice Chigozie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maurice Chigozie {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maurice Chigozie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Maurice Chigozie'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maurice Chigozie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maurice Chigozie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Doma UTD
1 Ocak 2014 yılında Gombe United
22 Şubat 2015 yılında Wikki Tourists
26 Ocak 2019 yılında Gombe United
Maurice Chigozie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maurice Chigozie şuan Doma United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.