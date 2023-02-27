Mauricio Arrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Arrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Arrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mauricio Arrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mauricio Arrasco 13 Aralık 2004 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Mauricio Arrasco Calderón şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mauricio Arrasco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Arrasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Arrasco'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mauricio Arrasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/mauricioarrasco_10/
Mauricio Arrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mauricio Arrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima II
1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima
Mauricio Arrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mauricio Arrasco şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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