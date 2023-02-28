Mauro Da Luz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Da Luz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Da Luz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Da Luz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Da Luz 5 Eylül 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Andrés Da Luz Regalado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Da Luz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Mauro Da Luz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Da Luz'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Da Luz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Da Luz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Da Luz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Da Luz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2015 yılında Peñarol B

1 Ocak 2016 yılında River Plate B

1 Temmuz 2016 yılında River Plate

22 Temmuz 2019 yılında CA Colón

30 Haziran 2020 yılında River Plate

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2021 yılında River Plate

3 Ocak 2022 yılında AD 9 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Mauro Da Luz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Da Luz şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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