Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'
Mauro Icardi Mauro Icardi ve Wanda Nara yeniden nikah masasına oturma kararı alırken Galatasaray'ın ikinci başkanı Erdem Timur'dan çok konuşulacak bir teklif geldi.
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