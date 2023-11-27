Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'

Mauro Icardi Mauro Icardi ve Wanda Nara yeniden nikah masasına oturma kararı alırken Galatasaray'ın ikinci başkanı Erdem Timur'dan çok konuşulacak bir teklif geldi.

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Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım' 1

Galatasaray'ın Arkantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara, Çırağan Sarayı'nda bir kez daha nikah masasına oturabilir.

Wanda Nara, Gente dergisine verdiği demeçte Mauro İcardi'nin 10 yıl sonra kendisine yeniden evlenme teklif ettiğini açıkladı.

Nara, "İcardi bir düğün daha önerdi ama bunu organize edecek vaktimiz olmadı. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak bunun Arjantin'de olacağını varsayıyorum" dedi.

Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım' 2

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan Mauro İcardi'ye efsane bir teklif geldi. Timur'un, "Şampiyon olalım. Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım. Tüm dünya boğazın incisine geliyor" dediği öğrenildi.

Başarılı futbolcunun, bu öneriyi Wanda Nara'ya götüreceği ifade edildi.

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