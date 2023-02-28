Mauro Rodas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Rodas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Rodas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mauro Rodas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mauro Rodas {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mauro Rodas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına - tarihinde katılmıştır. Mauro Rodas'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mauro Rodas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mauro Rodas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mauro Rodas şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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