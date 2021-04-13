TRT1 ekranlarının da yayın hayatına başlayan Ramazan'a özel dizi Maveraya Yolculuk şimdiden araştırılma konusu edildi. Peki Maveraya Yolculuk dizisi gerçek mi, konusu nedir, nerede çekildi? İşte merak edilen ayrıntılar...

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ GERÇEK Mİ? KONUSU NEDİR?

İzleyicinin beğenisini toplayan dizinin konusun geçek olup olmadığı araştırılıyor. Dizide ele alınan kişi tarihimizde önemli yere sahip olan Ahmet Yesevi’nin hayatını konu alıyor. Bu nedenle gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmaktadır. Öte yandan Ramazan ayına özel olarak uyarlanan mini dizi Maveraya Yolculuk'un konusu ise tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor.

MAVERAYA YOLCULUK NEREDE ÇEKİLİYOR?

İzleyicide merak uyandıran dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. Mavera dizisinin çekimlerine ise Konya'nın Meram ilçesindeki Karahüyük Mahallesi’nde çekilmiştir. 6 bölümden oluşacak olan dizi İslamiyet’i Türkler’e anlatan Ahmed Yesevi ve arkadaşlarının yaşadıklarını konu ediniyor.