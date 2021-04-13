11 ayın sultanı Şehr-i Ramazan'ın gelişiyle birlikte ekranların vazgeçilmez Ramazan dizileri de yerlerini aldı. TRT ekranlarında, 12 Nisan akşamı izleyiciye sunulan ve ilk bölümü ile ekran başına kilitleyen mini dizi Mavera da bu kapsamda merak konusu oldu. Ramazan boyunca süreceği öğrenilen dizi hakkında Mavera'ya Yolculuk dizisi konusu nedir? Mavera'ya Yolculuk dizisi oyuncuları, karakterleri kimdir? sorularının cevabını araştıran dizi severler için biz de haberimizde bu soruları yanıtladık. İşte detaylar...

MAVERA NE DEMEK? MAVERA KELİME ANLAMI

Mavera, Arapça dilinden Türkçeye giren mavera sözcüğü, görülen evrenin ötesi, öteki evren anlamını taşır. TDK'ye göre ise iki anlama sahip Mavera'nın karşılığı şudur:

_Öte

_Görülen âlemin ötesi

MAVERA'YA YOLCULUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkleri İslamiyet ile tanıştıran Hoca Ahmet Yesevi ve arkadaşlarının başından geçen olayları ekrana yansıtan Mavera dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor. Tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini anlatıyor. 23.45'te TRT ekranlarında başlayan dizi, sahurda vatandaşlara eşlik ediyor.

MAVERA'YA YOLCULUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

12 Nisan 2021 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayıp, 11 Mayıs Salı akşamı 30. bölümü ile final yapacak olan Mavera dizisinin çekimleri için dizinin konusu ile uygun olarak Konya ilinden yararlanıldı. Dizi çekimlerinin birçoğu Konya’nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

MAVERA'YA YOLCULUK DİZİSİ OYUNCULARI, KARAKTERLERİ KİMDİR?

• Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi

• Görkem Sevindik – Sarı Saltuk

• Yusuf Gökhan Atalay

• Necip Karakaya

• Tansel Öngel - Mahmud

• Zara – Kara Leyla

• Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza

• Recep Usta - Mansur Ata

• Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar

• Tansel Öngel - Mahmud

• Demircan Kaçel - Yalgız

Videoyu Oynat

• Erdem Ergüney - Kutluk

• Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu

• Ferit Kaya - Mervan

• Dilara Yeşilyaprak - Asife

• Nusret Çetinel - Halife Müsterşid

• Mehmet Ali Aysin - Urungu

• Haydar Köye l- Adnan

• Handan Yıldırım - Dadı

• Evren Erler - Dübeys Bin Sadaka

• Arben Akış – Necip