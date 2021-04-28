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Mavi isminin anlamı nedir, Mavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Mavi isminin anlamı; gökyüzünün rengi demektir. Bu içeriğimizde Mavi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Mavi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Mavi isminin anlamı nedir, Mavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mavi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mavi ismi ne demek, Mavi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mavi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mavi İsminin anlamı nedir? TDK Mavi anlamı:

Mavi isminin TDK'da anlamı yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi; bu renkte olan anlamlarında bulunmaktadır.

Mavi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mavi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Mavi isminin kökeni:

Mavi ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Mavi ismi 1307 kişide vardır.

Mavi isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Mavi isminin rengi:

Nane Yeşili

Mavi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Mavi isminin Harf Analizi Nedir ?

Mavi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Mavi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mavi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

A : 1

V : 27

İ : 12

= 56 Mavi İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

Mavi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mavi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Mavi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

M: 4   A: 1   V: 4   İ: 9 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Mavi isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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