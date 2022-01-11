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Mavihastalık ne demek, TDK'ya göre Mavihastalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mavihastalık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mavihastalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mavihastalık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mavihastalık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mavihastalık ne demek, TDK'ya göre Mavihastalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mavihastalık ne demek? Mavihastalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mavihastalık kelimesi. Peki mavihastalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mavihastalık nedir, mavihastalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAVİHASTALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mavihastalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mavihastalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalbi ikiye ayıran bölmenin bozulması sonucu temiz ve kirli kanın birbirine karışmasıyla ortaya çıkan hastalık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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