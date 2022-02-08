Maviküf ne demek, TDK'ya göre Maviküf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maviküf ne demek? Maviküf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maviküf kelimesi. Peki maviküf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maviküf nedir, maviküf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAVİKÜF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maviküf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre maviküf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle tütün fidelerinde üreyerek yaprak hastalığına yol açan asalak mantar

