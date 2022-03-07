Mavzer ne demek, TDK'ya göre Mavzer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mavzer ne demek? Mavzer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mavzer kelimesi. Peki mavzer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mavzer nedir, mavzer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAVZER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mavzer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mavzer kelimesi (Mauser kökenlidir.

TDK'ya göre mavzer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan ve orduda kullanılan bir tüfek tipi



MAVZER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şimdi de kucağında evirip çevirdiği İngiliz malı, kız gibi mavzerine bakıyor, gözlerini ondan ayırmıyordu.

