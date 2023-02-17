Max Anthony Conti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Anthony Conti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Anthony Conti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Anthony Conti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Anthony Conti 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Anthony Conti Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Max Anthony Conti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max Anthony Conti'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Anthony Conti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Anthony Conti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Anthony Conti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Anthony Conti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Max Anthony Conti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Anthony Conti şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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