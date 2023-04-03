Max Christoffel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Christoffel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Christoffel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max Christoffel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max Christoffel 13 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max Christoffel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Max Christoffel, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max Christoffel'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Max Christoffel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max Christoffel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Feyenoord Altya
1 Temmuz 2019 yılında Feyenoord U17
1 Temmuz 2020 yılında Feyenoord U18
1 Temmuz 2021 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Max Christoffel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max Christoffel şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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