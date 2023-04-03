Max Finkgrafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Finkgrafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Max Finkgrafe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Finkgrafe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.