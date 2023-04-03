Max Finkgrafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Finkgrafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Finkgrafe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max Finkgrafe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max Finkgrafe 27 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max Finkgrafe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Max Finkgrafe, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Finkgrafe'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Max Finkgrafe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max Finkgrafe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2018 yılında M'gladbach Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Unterrath U17
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19
Max Finkgrafe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max Finkgrafe şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Fortuna Düsseldorf (-2016), Borussia Dortmund (2016-2018), Borussia Mönchengladbach (2018-2020), SG Unterrath (2020-2021), 1.FC Köln (2021-)
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