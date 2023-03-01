Max Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Harris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Harris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Harris 14 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Max James Harris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Harris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Max Harris'nin Bath City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Harris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Harris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Harris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Harris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında Oxford U21

3 Ocak 2020 yılında Oxford City

3 Şubat 2020 yılında Oxford U21

3 Eylül 2020 yılında Cheltenham

19 Ağustos 2021 yılında Cinderford

1 Eylül 2021 yılında Cheltenham

10 Eylül 2021 yılında Redditch Utd.

10 Ekim 2021 yılında Cheltenham

23 Ekim 2021 yılında Weston-super-M.

31 Mayıs 2022 yılında Cheltenham

25 Temmuz 2022 yılında Weston-super-M.

5 Ocak 2023 yılında Cheltenham

6 Ocak 2023 yılında Bath City

31 Mayıs 2023 yılında Cheltenham

Max Harris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Harris şuan Bath City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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