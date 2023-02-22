Max Haygarth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Haygarth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Haygarth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Haygarth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Haygarth 21 Ocak 2002 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Maxwell James Haygarth şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Haygarth Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Max Haygarth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Max Haygarth'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Max Haygarth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Haygarth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Max Haygarth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Haygarth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2020 yılında Man Utd U23

16 Ekim 2020 yılında Brentford B

1 Ocak 2021 yılında Man Utd U23

4 Ocak 2021 yılında Brentford B

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2023 yılında Linfield

Max Haygarth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Haygarth şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.