Max Jarkovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Jarkovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Jarkovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max Jarkovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max Jarkovsky 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Max Jarkovský şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max Jarkovsky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Max Jarkovsky'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Max Jarkovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max Jarkovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19
1 Ocak 2022 yılında Pardubice B
Max Jarkovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max Jarkovsky şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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