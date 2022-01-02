Efsane oyuncu Max Julien'in eşi Arabella Chavers Julien sanatçının ölüm haberini duyurdu. Bu kapsamda Max Julien merak konusu oldu. Peki Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MAX JULİEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Max Julien 1 Ocak 1945 yılında ABD, Washington DC'de dünyaya geldi. Howard Üniversitesi'ni bitirdi. New York'ta tiyatroculuk yapan Julien, Psych Out ve Makin Straight filmlerinde Jack Nicholson ve Harrison Ford gibi ünlü oyuncularla çalıştı.

1973 yapımı The Mack filmindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu, 1991 yılında Arabella Chavers ile hayatını birleştirdi.

Max Julien oyunculuğun yanı sıra iyi bir heykeltraş ve giysi tasarımcısıydı.

MAX JULİEN NEDEN ÖLDÜ?

ABD'li ünlü aktör, Max Julien yaşamını yitirdi. oyunculuğun dışında heykeltıraş ve giysi tasarımcısı olan ünlü ismin ölüm haberi sevenlerini üzdü.

Yazdığı senaryolarla da adından söz ettirmeyi başaran ünlü ismin 30 yıllık eşi Arabella Chavers Julien sanatçının ölüm haberini duyurdu.

Arabella Chavers Julien; Max, Juilen'in Kaliforniya, Sherman Oaks'ta hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanatçının ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.