2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2035106943 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 3 Ocak 2022 PazartesiVan yarın okullar tatil mi? | Van Valiliği son dakika açıklaması 3 Ocak 2022 PazartesiSon dakika | Tatil haberleri art arda geldi! İşte 3 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilen iller...2 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 02.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510049Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü?Bir döneme damga vurmuştu! Yılın ilk acı haberi: Efsane oyuncu Max Julien yaşamını yitirdiKalp Yarası bu hafta var mı, yok mu? Kalp Yarası bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü?

Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü?

The Mack filmindeki Goldie rolüyle tanınan ünlü oyuncu Max Julien'den acı haber geldi. Basında yer alan haberlerin ardından Max Julien merak konusu oldu. Peki Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü? Detaylar haberimizde...

Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü?

Efsane oyuncu Max Julien'in eşi Arabella Chavers Julien sanatçının ölüm haberini duyurdu. Bu kapsamda Max Julien merak konusu oldu. Peki Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MAX JULİEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Max Julien 1 Ocak 1945 yılında ABD, Washington DC'de dünyaya geldi. Howard Üniversitesi'ni bitirdi.  New York'ta tiyatroculuk yapan Julien, Psych Out ve Makin Straight filmlerinde Jack Nicholson ve Harrison Ford gibi ünlü oyuncularla çalıştı. 

1973 yapımı The Mack filmindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu, 1991 yılında Arabella Chavers ile hayatını birleştirdi.

Max Julien oyunculuğun yanı sıra iyi bir heykeltraş ve giysi tasarımcısıydı.

MAX JULİEN NEDEN ÖLDÜ?

ABD'li ünlü aktör, Max Julien yaşamını yitirdi. oyunculuğun dışında heykeltıraş ve giysi tasarımcısı olan ünlü ismin ölüm haberi sevenlerini üzdü.

Yazdığı senaryolarla da adından söz ettirmeyi başaran ünlü ismin 30 yıllık eşi Arabella Chavers Julien sanatçının ölüm haberini duyurdu.

Arabella Chavers Julien; Max, Juilen'in Kaliforniya, Sherman Oaks'ta hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanatçının ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT