Max Kruse internette araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını bildirmesinin ardından birçok kişi arama motorunda Max Kruse'u arıyor. Peki Max Kruse kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

MAX KRUSE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Max Kruse ya da tam adıyla Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı.