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Max Kruse'un eşi kimdir? Dilara Mardine kimdir, nereli, kaç yaşında?

Futbolcu Max Kruse, Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi ettiği sevgilisiyle evlenmesi üzerine kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Max Kruse'un eşi kimdir? Dilara Mardine kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Max Kruse'un eşi kimdir? Dilara Mardine kimdir, nereli, kaç yaşında?

33 yaşındaki futbolcu Max Kruse, sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kameraya konuşan Max Kruse'nin giydiği siyah tişörtün üstünde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazıldığı görüldü. Bunun ardından Max Kruse'nin sevgilisi merak konusu oldu. Peki Max Kruse'un eşi kimdir? Dilara Mardine kimdir, nereli, kaç yaşında?İşte detaylar...

MAX KRUSE'UN EŞİ KİM? DİLARA MARDİNE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

33 yaşındaki Max Kruse, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kruse’nin evlilik teklifi ederken üzerinde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazılı siyah tişört olması dikkat çekti. Bu olayın Twitter'da gündem olmasının ardından Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine'nin kim, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.

Max Kruse'un eşi kimdir? Dilara Mardine kimdir, nereli, kaç yaşında?

Max Kruse'tan canlı yayında evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin Kürt kökenli olduğu bilinmektedir.

Max Kruse'un eşi kimdir? Dilara Mardine kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dilara Mardine'nin kaç yaşında olduğuna ve ne iş yaptığına ilişkin fazla bilgi yer almıyor.

MAX KRUSE KİMDİR?

Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı.

{TITLE_STRIP}Max Kruse kimdir, Kaç yaşındadır, Aslen nerelidir, Futboldaki karİyeri ne?

Max Kruse'nin sevgilisi kimdir? Dilara Mardine kimdir, nereli, kaç yaşında?

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