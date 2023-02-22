Max Mata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Mata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Mata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Mata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Mata 10 Temmuz 2000 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yeni Zelanda,Cook Adalari uyrukludur.Gerçek adı da Max Andrew Mata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Mata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Element Twelve yapmaktadır. Max Mata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Max Mata'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Mata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Mata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Mata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Mata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında W. Phoenix Res.

10 Ocak 2017 yılında Eastern Sub.

1 Temmuz 2018 yılında Onehunga Sports

1 Ocak 2019 yılında GC Zürich U21

19 Temmuz 2019 yılında Kalju FC

31 Aralık 2019 yılında GC Zürich U21

1 Ocak 2021 yılında Real Monarchs

15 Şubat 2022 yılında Sligo Rovers

Max Mata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Mata şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Max Mata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wellington Phoenix

Yeni Zelanda takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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