Max Mccoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Mccoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Mccoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Mccoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Mccoy 3 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Singapur uyrukludur.Gerçek adı da Max Vijay Callum McCoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Mccoy Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 14 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Max Mccoy'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Max Mccoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Mccoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Mccoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Mccoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tampines U19

1 Ocak 2022 yılında Balestier U21

14 Kasım 2022 yılında Weymouth FC

Max Mccoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Mccoy şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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