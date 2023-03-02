Max Rosner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Rosner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Rosner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max Rosner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max Rosner {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max Rosner Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına - tarihinde katılmıştır. Max Rosner'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Max Rosner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max Rosner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max Rosner şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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