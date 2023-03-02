Max Rosner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Rosner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Max Rosner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Rosner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.