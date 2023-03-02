Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Svensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Svensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Svensson 8 Kasım 2001 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Max Svensson Río şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Svensson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Max Svensson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Max Svensson'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Svensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Svensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Svensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Svensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2019 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

1 Eylül 2022 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2023 yılında RCD Espanyol B

Max Svensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Svensson şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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