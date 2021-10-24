Formula 1, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen oldu. Bu kapsamda Max Verstappen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | F1 ABD Grand Prix'si birincisi Max Verstappen'in takımı ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MAX VERSTAPPEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Max Verstappen (tam adıyla Max Emilian Verstappen) 30 Eylül 1997 yılında Hasselt, Belçika'da dünyaya geldi. Hollandalı Formula 1 pilotu Verstappen'in babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotudur.

Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini almıştır. Böylelikle Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanını da elde etmiştir.

FORMULA 1

2014'te Verstappen Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Şu anda Red Bull'da takım arkadaşı Sergio Perez'dir. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci oldu. 21 yarışın 10'unda podyumda yer aldı, 3 yarışta finişi göremedi. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamladı.

F1 ABD GRAND PRİX'Sİ BİRİNCİSİ MAX VERSTAPPEN'İNTAKIMI NE?

Formula 1'in İstanbul'da gerçekleştirilen dev ayağını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Bu yarışın ardından sezonun 17. ayağı olan ABD Grand Prix'si için heyecan had safhadaydı. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu sezon kimin kazanacağı merakla bekleniyordu.

Formula 1, Amerika Grand Prix'sinde zafer RedBull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Hamilton ikinci, Perez ise üçüncü oldu.