Maxim Plakushchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Plakushchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Plakushchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxim Plakushchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxim Plakushchenko 4 Ocak 1996 tarihinde Vinnytsia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da מקסים פלקושצנקו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxim Plakushchenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Maxim Plakushchenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxim Plakushchenko'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxim Plakushchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/max_plak/

Maxim Plakushchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxim Plakushchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxim Plakushchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxim Plakushchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Haifa

23 Ocak 2019 yılında Maccabi Haifa

6 Ağustos 2020 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Haifa

28 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Maxim Plakushchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxim Plakushchenko şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxim Plakushchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Haifa

İsrail U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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