Maxim Stropsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Stropsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxim Stropsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maxim Stropsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maxim Stropsa 27 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maxim Stropsa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Maxim Stropsa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxim Stropsa'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maxim Stropsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maxim Stropsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2022 yılında Slovacko B
Maxim Stropsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maxim Stropsa şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Moravská Slavia Brno (2012 - 2013)
FC Sparta Brno (2013 - 2016)
1.FC Slovácko (2016 - 2022)
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