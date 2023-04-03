Maxim Stropsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxim Stropsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Maxim Stropsa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maxim Stropsa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.