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Maxim Tsigalko kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

Futbol oyunlarının efsanesi Maxim Tsigalko, oldukça genç bir yaşta hayatını kaybetti. Peki, Maxim Tsigalko kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

Maxim Tsigalko kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

2000'li yılların başında menajerlik oyunlarının adeta efsanesi haline gelen Maxim Tsigalko'nun hayatını kaybettiği haberi o dönem bu oyunları oynayan binlerce futbolseveri hüzne boğdu. Dinamo Minsk takımında oyunun en ucuz ve en yetenekli oyuncularından birisi olan Tsigalko, menajerlik oyunlarında takım kuran herkesin bir numaralı oyuncusu haline gelmişti. Peki, Maxim Tsigalko kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

MAXİM TSİGALKO KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI VE NEDEN ÖLDÜ?

Maxim Tsigalko, 27 Mayıs 1983 tarihinde Beyaz Rusya'da dünyaya geldi. 2000 yılında 17 yaşında Belarus ikinci liginde mücadele eden Dinamo Minsk'in rezerv takımı olan FC Dinamo-Juni Minsk formasını giymeye başladı. 2000 sezonunda 15 maçta 14 gol kaydetti. CM 01-02 oyununda da o dönemin en yetenekli ve gelecek vaat eden futbolcularının arasında gösterilmişti. Ancak kariyeri oyunlarda ön görüldüğü gibi ilerlemeyen Tsigalko, henüz 27 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. 

Maxim Tsigalko, 25 Aralık 2020 tarihinde 37 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü iddia edilen forvet oyuncusunun resmi ölüm nedeni henüz açıklanmadı. 

Maxim Tsigalko'nun CM 01-02 oyunundaki profili:

Maxim Tsigalko kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

Onur Çelik
Spor Editörü


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