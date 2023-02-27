Maxime De Taddeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime De Taddeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime De Taddeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime De Taddeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime De Taddeo 11 Temmuz 1994 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime De Taddeo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime De Taddeo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxime De Taddeo'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxime De Taddeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime De Taddeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime De Taddeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime De Taddeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Amiens SC B

5 Eylül 2014 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2017 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2018 yılında Panionios

23 Temmuz 2019 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2020 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch

Maxime De Taddeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime De Taddeo şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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