Maximiliano Cuadra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Cuadra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Cuadra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Cuadra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Cuadra 6 Haziran 1995 tarihinde San Nicolás de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Maximiliano Cuadra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Cuadra Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Maximiliano Cuadra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Cuadra'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Cuadra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxicuadra27/

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Maximiliano Cuadra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Cuadra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximiliano Cuadra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Cuadra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Racing Club

16 Ocak 2019 yılında CA Unión

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

17 Ocak 2020 yılında Gimnasia

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

23 Ekim 2020 yılında Cobreloa

31 Ocak 2021 yılında Racing Club

1 Eylül 2021 yılında La Calera

2 Eylül 2021 yılında San Luis

31 Aralık 2021 yılında La Calera

9 Şubat 2022 yılında Banfield

7 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis

Maximiliano Cuadra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Cuadra şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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