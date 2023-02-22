Maximiliano Lovera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Lovera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Lovera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Lovera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Lovera 9 Mart 1999 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Alberto Lovera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Lovera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Lovera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Lovera'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Lovera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxi_lovera34/

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Maximiliano Lovera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Lovera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximiliano Lovera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Lovera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2016 yılında Rosario Central

31 Ağustos 2019 yılında Olimpiakos

9 Şubat 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2022 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2022 yılında Olimpiakos

23 Ağustos 2022 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2023 yılında Olimpiakos

Maximiliano Lovera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Lovera şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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