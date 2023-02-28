Maximiliano Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maximiliano Quinteros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maximiliano Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Quinteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Quinteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Quinteros 28 Nisan 1989 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Armando Quinteros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Quinteros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Quinteros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Quinteros'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Quinteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Quinteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Maximiliano Quinteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Quinteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sacachispas

1 Temmuz 2018 yılında Los Andes

1 Ocak 2019 yılında Copiapó

3 Şubat 2020 yılında U. Concepción

18 Şubat 2021 yılında Copiapó

1 Mart 2021 yılında Ñublense

31 Aralık 2021 yılında Copiapó

Maximiliano Quinteros kimdir

Maximiliano Quinteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Quinteros şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club

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Maximiliano Quinteros nereli

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