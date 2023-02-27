Maxwell Acosty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Acosty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Acosty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maxwell Acosty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maxwell Acosty 10 Eylül 1991 tarihinde Sunyani şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Boadu Maxwell Acosty şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maxwell Acosty Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Italian Managers Group s.r.l. yapmaktadır. Maxwell Acosty, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maxwell Acosty'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maxwell Acosty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maxwell Acosty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Maxwell Acosty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Maxwell Acosty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2008 yılında Reggiana
1 Temmuz 2009 yılında Fiorentina U19
1 Temmuz 2011 yılında Fiorentina
31 Temmuz 2012 yılında Juve Stabia
30 Haziran 2013 yılında Fiorentina
6 Temmuz 2013 yılında Chievo Verona
30 Ocak 2014 yılında Fiorentina
31 Ocak 2014 yılında Carpi
30 Haziran 2014 yılında Fiorentina
25 Temmuz 2014 yılında Modena
30 Haziran 2015 yılında Fiorentina
31 Ağustos 2015 yılında Latina Calcio
27 Ocak 2017 yılında Crotone
31 Ağustos 2017 yılında HNK Rijeka
30 Haziran 2018 yılında Crotone
1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka
26 Şubat 2020 yılında FC Anyang
6 Ocak 2023 yılında Suwon Bluewings
Maxwell Acosty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maxwell Acosty şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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