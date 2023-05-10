Mayıs ayında kar çilesi! 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması sürüyor

Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan Tekeli Mirgesav Üs Bölgesinin yolunda iş makinesinin boyunu geçen karda çalışmalarını sürdürüyor.

YAYINLAMA
Google News
Mayıs ayında kar çilesi! 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kış aylarında yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yüksek rakımlı yollarda 5 metreyi bulan karın temizlenmesi devam ediyor.

Mayıs ayında kar çilesi! 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması sürüyor

ULAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN KAR MAKİNALARI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan Tekeli Mirgesav Üs Bölgesinin yolunda iş makinesinin boyunu geçen karda çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, iş makinesiyle açamadıkları yolda kar savurma makinelerini kullanıyor. İş makinesinin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, birçok bölgede karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fahiş kira fiyatlarına cumhurbaşkanı müdahalesi! Canlı yayında açıkladı: Yeni dönem başlıyor
Fahiş kira fiyatlarına cumhurbaşkanı müdahalesi! Canlı yayında açıkladı: Yeni dönem başlıyor
Erzurum'daki İmamoğlu'na taşlı saldırı olayları nedeniyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi belli oldu
Erzurum'daki İmamoğlu'na taşlı saldırı olayları nedeniyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi belli oldu
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye birincisi öğrenciye Umre ödülü!
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye birincisi öğrenciye Umre ödülü!
İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!
İstanbul'da Narkotik ekipleri: 1 ayda, tam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ele geçirdi!
Son Haberler
Mayıs ayında kar çilesi! 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması sürüyor
Mayıs ayında kar çilesi! 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması sürüyor
Sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak takla atan otomobilin plakası sahte çıktı!
Sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak takla atan otomobilin plakası sahte çıktı!
Seçime günler kala, liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu
Seçime günler kala, liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu
Bu gün hava durumu nasıl? 10 Mayıs 2023 Tüm Ülkede hava durumu, Kış soğukları geri geldi
Bu gün hava durumu nasıl? 10 Mayıs 2023 Tüm Ülkede hava durumu, Kış soğukları geri geldi
İtalyan heyet Gebze’de! Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri'yi belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı
İtalyan heyet Gebze’de! Fano kenti Belediye Başkanı Massimo Seri'yi belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ağırladı
Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Türk yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı
Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Türk yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı
Çok Okunanlar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: PKK, Kılıçdaroğlu'ndan devlet istedi
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri hayrete düşürdü
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca, açıklamada bulundu
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"