Mayowa Animasahun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayowa Animasahun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayowa Animasahun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayowa Animasahun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayowa Animasahun 8 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayowa Animasahun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mayowa Animasahun'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayowa Animasahun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mayowa Animasahun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayowa Animasahun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayowa Animasahun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Dundalk FC

11 Ağustos 2022 yılında Dungannon

31 Mayıs 2023 yılında Dundalk FC

Mayowa Animasahun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayowa Animasahun şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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