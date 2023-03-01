Mazeed Ogungbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mazeed Ogungbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mazeed Ogungbo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mazeed Ogungbo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mazeed Ogungbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mazeed Ogungbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mazeed Ogungbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mazeed Ogungbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mazeed Ogungbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mazeed Ogungbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mazeed Ogungbo 20 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur.  İrlanda,Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mazeed Ogungbo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Mazeed Ogungbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mazeed Ogungbo'nin Crawley Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mazeed Ogungbo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mazeed_og/

Mazeed Ogungbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mazeed Ogungbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal U23

1 Ağustos 2022 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2023 yılında Arsenal U21

Mazeed Ogungbo kimdir

Mazeed Ogungbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mazeed Ogungbo şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal FC

Mazeed Ogungbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mazeed Ogungbo nereli

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