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Mazhar Alanson direk dansı yaptığı için eleştirilen eşi Biricik Suden hakkında konuştu! "Cinsellik için direklere ihtiyacım yok" demişti!

Biricik Suden'in sosyal medyada yayınladığı direk dansı videosunun ardından eleştirilerin odağı haline gelen eşi için açıklama Mazhar Alanson, bunun dans değil spor olduğunu söyledi.

MFÖ Grubu'nun üyesi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı direk dansını yayınlamıştı. Biricik Suden'in yeni başladığını belirterek sosyal medyada yayınladığı video sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.

Yaptığı dansın cinsellikle alakasının sorulması ve eleştiriler üzerine, "Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın." açıklamasını yapan Biricik Suden'in, eşi Mazhar Alanson da konuştu.

Mazhar Alanson direk dansı yaptığı için eleştirilen eşi Biricik Suden hakkında konuştu! Cinsellik için direklere ihtiyacım yok demişti!

"DANS DEĞİL O SPOR YAPIYOR"

Eşinin direk dansına başlaması hakkında konuşan Mazhar Alanson, "Dans değil o spor yapıyor. Kayak yapıyor, kürek yapıyor, halter yapıyor, sporun bütün dallarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson direk dansı yaptığı için eleştirilen eşi Biricik Suden hakkında konuştu! Cinsellik için direklere ihtiyacım yok demişti!Mazhar Alanson direk dansı yaptığı için eleştirilen eşi Biricik Suden hakkında konuştu! Cinsellik için direklere ihtiyacım yok demişti!

 

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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