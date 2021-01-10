Mazhar Alanson ilk defa İbo Show'da duyurdu! "Dede oldum"

Geçtiğimiz akşam, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'a konuk olan usta sanatçı Mazhar Alanson dede olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçının oğlu Hilmi Alanson 2019 yılında Kübra Çiçek'le nikah masasına oturmuştu.

“İLK KEZ BURADA DİLE GETİRİYORUM”

Oğlu Hilmi Alanson’u geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlendiren Mazhar Alanson, torun heyecanı yaşıyor. Konuk olduğu İbo Show’da dede olduğunu ilk defa açıklayan Alanson mutluluğunu tüm dostlarıyla paylaştı. Hilmi Alanson’la Kübra Çiçek’in düğünü, Mazhar Alanson ile 2002 yılında boşandığı eski eşi Hale Alanson’u bir araya gelmesine ön ayak olmuştu.