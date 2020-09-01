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Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun!

MFÖ’nün 27 Ağustos’ta Bodrum’da vereceği konserin iptal edilmesi ardından tartışmalar devam ediyor. İki gündür süren tartışmaların ardından ünlü şarkıcı Mazhar Alanson “Beni linç ediyorlar” diyerek isyan etti.

Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun!

MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edildi. Konserin iptal nedeni olarak ‘sıfır bilet’ iddiası ortaya atıldı. Ardından sosyal medyada, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson’un yaptığı bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.

Bu iddialara sosyal medyasından yanıt veren Alanson “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem” ifadeleriyle tepki gösterdi. O sözlerin kendisine ait olmadığını belirten sanatçı, “Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, ‘Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun

Alanson bilet iddiaları için ise, "Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz.” ifadelerini kullandı.

ORTAK KARARLA İPTAL EDİLDİ

Bodrum konserinin organizasyon şirketi KerkiSolfej de basın açıklaması yaptı: “27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır. Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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