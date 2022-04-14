Mazoşist ne demek, TDK'ya göre Mazoşist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mazoşist ne demek? Mazoşist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mazoşist kelimesi. Peki mazoşist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mazoşist nedir, mazoşist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAZOŞİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mazoşist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mazoşist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mazoşist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özezer

