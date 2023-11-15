Mazot alacaklar dikkat! Akaryakıtta indirim kısa sürdü! Bu gece kallavi zam geliyor!

Araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim haberlerinin ardından bu gün sektör kaynakları mazota bir zam geleceğini duyurdu.

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Mazot alacaklar dikkat! Akaryakıtta indirim kısa sürdü! Bu gece kallavi zam geliyor!

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorine bu gece yarısı ise 1 liranın üzerinde zam geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine 16 Kasım 2023 Perşembe gününden (bu gece yarısı) itibaren 1 lira 14 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarıyla ilgili ise bir değişiklik görünmüyor.

Motorinde neler oldu?

Ekim ayında motorin fiyatlarına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise motorin 1,57 TL indirim gelmişti. Son olarak motorin 13 Kasım günü 1 lir 64 kuruş daha ucuzlamıştı.

Zamlı fiyatlar ne kadar olacak?

Bu gece yarası gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.50 TL'ye, Ankara'da 38.10 TL'ye, İzmir'de ise 38,26 TL yükselecek. Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.

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