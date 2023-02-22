Mbaoma Chijioke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbaoma Chijioke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mbaoma Chijioke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mbaoma Chijioke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mbaoma Chijioke 6 Mayıs 2003 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mbaoma Chijioke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mbaoma Chijioke, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mbaoma Chijioke'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mbaoma Chijioke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mbaoma Chijioke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında FC Heartland
21 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Mbaoma Chijioke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mbaoma Chijioke şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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