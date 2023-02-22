Mbaoma Chijioke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mbaoma Chijioke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mbaoma Chijioke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mbaoma Chijioke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.