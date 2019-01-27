Diagne'nin sosyal medya hesabında paylaştığı hikaye akılları karıştırdı. Senegalli yıldız Galatasaray'a mı transfer oluyor? Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlarının odağında bu var. Peki Diagne kimdir? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı? Soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

MBAYE DİAGNE KİMDİR? ASLEN NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.

DİAGNE SÜPER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?

Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydetti.

Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.