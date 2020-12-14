2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?Çağdaş Atan'a basın toplantısında beklenmedik misilleme!Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?Tüketici artık bilemeyecek: Trans yağ etiketi ürünlerden kaldırılıyor!Konya'nın ilk teknoloji endüstrisi "Aselsan" üretime 17 Aralıkta başlıyorKürsüde kolaya koronavirüs testi yaptı! Sonucu herkesi şoke ettiRize'de yangın: 7 ev cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldiİzmir'de taşkın sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenleri bulunduMbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yenilediŞampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi

Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi

Galatasaray'ın son haftalarda formda olan Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi.

Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde, kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci kapasiteli HLM4 C/D isimli okulu yeniledi.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde eski okulunu yeniledi. Diagne, Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisinin de eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulun yenileme çalışmalarını yaptırdı. Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne'nin resmini çizerek 29 yaşındaki futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi

Okulun yuva bölümünde (4 yaş) 22, ilk ve ortaokulda (12 yaş) 253 ve lisede de (13-17 yaş) 500 olmak üzere toplam 775 öğrenci eğitim görüyor.

Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket! Senegal'de eğitim gördüğü okulu yeniledi

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT